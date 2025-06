Un joli coup pour l'opération remontée : Courtrai attire le capitaine d'un club de D1A

Courtrai doit se reconstruire après sa chute en D1B. Les Kerels ont officialisé l'arrivée d'un joueur d'expérience.

Courtrai a annoncé ce midi son quatrième transfert estival. Il s'agit de Lennard Hens, milieu offensif de 29 ans. Un renfort totalement gratuit puisqu'il arrivait en fin de contrat. Il s'est lié jusqu'en 2028 avec les Kerels.

𝙃𝙀𝙉𝙎 𝙄𝙎 𝙀𝙀𝙉 𝙆𝙀𝙍𝙀𝙇 🔴⚪️



De Belgische middenvelder tekent een contract bij KVK tot juni 2028. ✍️



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/rxe3KajMGs pic.twitter.com/znVoBYf2AN — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 18, 2025

A l'issue du dernier match à domicile de la saison, Dender avait annoncé le départ de son capitaine, dont le bail n'a pas été prolongé malgré les fiers services rendus par le milieu offensif au club. Une décision qui avait ému bon nombre de supporters.

C'est que le milieu offensif de 29 ans est une figure importante pour les supporters : capitaine de l'équipe, il est arrivé au club en 2019, quand le club jouait encore en D1 Amateurs.

Hens après Ruyssen : Courtrai attire deux piliers de Dender

Au bout de deux saisons, Hens a accompagné l'équipe vers le football professionnel. La aussi, la deuxième saison a été la bonne, avec ce titre décroché à la surprise générale sous les ordres de Timmy Simons l'année dernière.

Un titre dans lequel le maître à jouer de l'équipe a joué un rôle non négligeable avec ses 4 buts et 11 assists pour ce qui était de loin la meilleure saison de sa carrière. Mais en D1A, la concurrence l'a cantonné à un rôle de réserviste. Plus souvent dans l'équipe en début de saison, il a eu du mal à se remettre d'une blessure à la malléole : deux titularisations pour lui en 2025, les deux en Playoffs.

Lennard Hens va retrouver une figure connue au Stade des Éperons d'or : Gilles Ruyssen, l'homme qui lui a...repris le brassard lorsqu'il ne jouait pas à Dender, a aussi rejoint Courtrai cet été.