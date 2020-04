La triste statistique de Dries Mertens avec le Napoli cette saison

Moins en réussite que les années précédentes avec le Napoli, Dries Mertens est à l'honneur d'un triste classement établi par WhoScored.

Excellent depuis plusieurs années sous les couleurs du Napoli, Dries Mertens marque le pas cette saison sous les couleurs du club du sud de l'Italie. En effet, avec 12 buts en 29 matchs toutes compétitions jusqu'à présent, le Diable Rouge réalise sa pire saison d'un point de vue comptable depuis l'exercice 2015/2016.

Des statistiques en baisses qui peuvent notamment s'expliquer par un manque d'efficacité devant le but. Pour preuve, selon les chiffres dévoilés par WhoScored, l'ancien joueur du PSV Eindhoven possède le pire ratio buts marqués/tirs tentés parmi tous les attaquants du Big Five ayant tenté leurs chances plus de 50 fois depuis le début de la saison.

L'attaquant de 32 ans atteint un triste taux de réussite de 23,3% ce qui le place devant la pépite de l'Atletico Madrid Joao Felix (28%) et l'attaquant du Stade Brestois, Gaëtan Charbonnier (31,3%). Malgré tout, avec 121 réalisations, le Belge reste le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, un record qu'il a établi cette saison.