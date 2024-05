Un grand club européen se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà presque connu

Les supporters de la Juventus attendaient son départ depuis longtemps. Leur semaine est un conte de fée puisque, après la victoire en Coupe d'Italie, Massimiliano Allegri quitte officiellement la Vieille Dame.

Entre Massimiliano Allegri et les supporters de la Juventus, l'histoire s'est brisée, définitivement. La faute à de mauvais résultats, mais, aussi, à des prestations toujours plus ternes.

Si, une petite dizaine d'années auparavant, l'Italien avait atteint la finale de la Ligue des Champions à deux reprises avec un style de jeu similaire, le noyau n'est plus composé de joueurs tels que Chiellini, Barzagli, Bonucci et d'autres, et la sauce n'a, avec ce noyau, jamais vraiment pris.

Les fans réclamaient son départ depuis un moment, rendant célèbre, dans la botte, le hashtag #AllegriOUT. Ils auront obtenu gain de cause, après un dernier cadeau de leur entraîneur.

Massimiliano Allegri n'est plus l'entraîneur de la Juventus

Mercredi, le seul et unique but de Dusan Vlahovic a permis à la Juventus de remporter la Coupe d'Italie, en s'imposant en finale contre l'Atalanta. Ce vendredi, l'information est officielle : Massimiliano Allegri est viré.

Son remplaçant, il est presque déjà connu. Thiago Motta, ancien milieu de terrain, qui vient de faire des merveilles sur le banc de Bologne, qualifiant l'équipe d'Alexis Saelemaekers pour la première édition de la nouvelle mouture de la Ligue des Champions. Il serait, selon la presse italienne, déjà à Turin pour négocier son contrat.