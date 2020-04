Wesley aurait connu quelques complications après sa grave blessure

Victime d'une rupture du ligament croisé en début d'année, Wesley aurait connu quelques complications après son opération.

Le 1er janvier dernier, Wesley Moraes était victime d'une rupture du ligament croisé Aston sur la pelouse de Burnley, un match durant lequel il avait d'ailleurs trouvé le chemin des filets. Cependant, depuis ce jour, l'ancien attaquant du Club Bruges n'a plus rejoué au football, son compteur étant toujours bloqué à 22 matchs disputés et 6 buts inscrits.

Dans des propos accordés sur le site officiel d'Aston Villa, Dean Smith a donné des nouvelles du jeune brésilien, encore en convalescence. Des nouvelles qui se veulent plutôt rassurances même si le manager des Villans a tout de même avoué qu'il y avait eu quelques complications après l'opération.

"Je suis vraiment content qu'il ait pu se rendre au Brésil parce qu'il y a eu quelques complications après l'opération. Il ne pouvait pas voyager pendant un certain temps. Normalement, nous aurions voulu qu'il rejoigne ses proches pendant une période immédiatement après l'opération, mais cela a pris un certain temps. Je pense qu'il a dû attendre environ huit semaines avant de sortir. Il est de retour avec ses proches et il travaille avec un physio qui est en contact quotidien avec notre service médical. Il suit une très bonne routine et c'est agréable de le voir revenir marcher et travailler dans la piscine, de lui donner le temps de récupérer et guérir."