Newcastle United pourrait disposer du plus gros budget transfert de Premier League

Un controversé consortium saoudien, soutenu par le prince héritier Mohammad bin Salman al-Saud, s'apprête à verser 350.000 euros à l'actuel propriétaire des Magpies, le tout autant contesté Mike Ashley.

L’objectif du nouveau groupe saoudien est clair : faire de Newcastle United un participant régulier, voire plus, de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les potentiels investisseurs ont comme premier projet d’injecter 230.000 euros qui serviraient uniquement à consolider et renforcer l’équipe avec de nouveaux transferts, indique The Mirror.

Si l’information se confirme, Newcastle United deviendrait le club disposant de la plus grosse enveloppe de transfert en Premier League. Ce n’est peut-être pas un hasard si, ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont déjà circulé, comme celles concernant Emmanuel Dennis du Club de Bruges ou du coach Massimiliano Allegri.