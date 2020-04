Le Camp Nou rebaptisé au profit de la lutte contre le Covid-19 !

Le FC Barcelone a cédé ce mardi les droits du nom du Camp Nou à la Barca Foundation afin de trouver un accord pour un contrat de naming sponsorisé dont les revenus seront reversés à la lutte contre le coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le club catalan via ses réseaux sociaux. Cette initiative ne sera effective que pour la saison 2020-2021, au terme de laquelle le Barça évoluera à nouveau au Camp Nou.

