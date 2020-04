Eden Hazard peut-il s'imposer au Real Madrid ?

Débarqué en Espagne en juillet dernier, Eden Hazard a vécu une saison compliquée avec le Real Madrid. Est-il vraiment fait pour s'y imposer ?

Lorsque Eden Hazard rejoignait le Real Madrid en juillet 2019 contre 100 millions d'euros, tous les feux semblaient au vert pour que l'ancien joueur de Chelsea devienne l'un des leaders de la Casa Blanca. Néanmoins, le natif de La Louvière n'aura pas réussi à confirmer les attentes placées en lui à l'issue de cette première saison, la faute à des blessures récurrentes qui ne lui ont permis de disputer que 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Pour autant, le capitaine des Diables Rouges est-il fait pour s'imposer au Real Madrid ?

Un statut idéal pour performer ?

Quand on se penche sur le tableau d'ensemble de sa situation au sein de l'effectif Merengue, tout semble aller dans le sens d'une réussite du numéro 7 madrilène. Pour commencer, le joueur est apprécié par son entraîneur, Zinédine Zidane, qui a même poussé pour le faire venir l'été dernier et qui cherche à le mettre dans les meilleures conditions aujourd'hui. En effet, l'ancien Dogue a disputé l'intégralité de ses rencontres sur l'aile gauche, son poste préférentiel.

Ensuite, il évolue dans un secteur de jeu où la concurrence n'est pas féroce. La preuve en est que, en son absence, aucun joueur, hormis Karim Benzema dans une certaine mesure, n'a réussi à prendre le leadership en attaque. Sur les ailes, les deux jeunes brésiliens, Vinicius Junior et Rodrygo ont alterné le bon et le moins bon, Marco Asensio s'est gravement blessé, Lucas Vazquez reste principalement un joueur de rotation et Gareth Bale ne cesse de se faire remarquer pour son manque d'implication avec les Merengues.

Par conséquent, le joueur formé à Tubize ne doit se battre contre personne pour s'imposer, sinon lui-même. Enfin, la pression particulièrement intense qui pèse sur les épaules des joueurs du Real Madrid ne devrait pas inhiber le joueur, lui qui a attiré les feux des projecteurs dès ses premières années au LOSC, puis ensuite à Chelsea.

Le passage de la Premier League à la Liga

A 29 ans, Eden Hazard est arrivé à maturité et devrait être dans la force de l'âge. Pour autant, même si son profil d'attaquant rapide et technique, très bon dans les petits espaces, semble parfaitement correspondre à la Liga, le style de jeu de l'aîné des frères Hazard doit sans doute évoluer pour s'adapter aux exigences du championnat espagnol.

En effet, la Liga est un championnat moins vertical que la Premier League, où le jeu ne requiert pas des transitions rapides mais plutôt des constructions lentes, un changement auquel doit faire face l'international belge, lui qui a évolué pendant sept ans en Angleterre. Ainsi, il doit sans doute faire évoluer ses déplacements et améliorer l'efficacité de ses appels de balle plutôt que de mettre l'accent sur le dribble, comme c'est son habitude, afin de devenir l'attaquant complet et efficace que le Real Madrid recherche.

Par conséquent, la saison prochaine sera sans aucun doute cruciale pour le capitaine des Diables Rouges qui, après une première année manquée, devra prouver de quoi il est capable dans l'un des meilleurs clubs du monde...