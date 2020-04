Jerzy Dudek se paie Lionel Messi : "Trompeur, provocateur et grossier !"

L'ancien gardien de but n'a pas manqué de tacle la Pulga dans son autobiographie.

Jerzy Dudek, ancien portier de Liverpool et du Real Madrid a sévérement taclé Lionel Messi dans son autobiographie. Le Polonais a évolué quatre années en Espagne en tant que remplaçant d'Iker Casillas et a disputé 12 matchs pour le club merengue. Il a tiré certaines conclusions que l'on retrouve dans son livre au sujet de Leo Messi.

"Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola", a déclaré Dudek à propos de La Pulga dans son autobiographie. "Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé José Mourinho et toute l'équipe", ajoute l'ancien portier. "J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Sergio Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne."

Dudek a taillé également Cristiano Ronaldo et même Raul. "Cristiano Ronaldo est arrogant, mais c'est un gars normal dans les coulisses", a-t-il déclaré. "Il s'agit de la façon dont les gens le perçoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, incroyablement compétitif et gagnant. Les deux préféreraient que leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres joueurs", a lâché Dudek.