Peter Crouch dithyrambique envers la nouvelle recrue de Chelsea : "Il est capable de faire oublier Eden Hazard"

Chelsea a très mal digéré le départ d'Eden Hazard et aucun joueur n'a su remplacer le Diable Rouge chez les Blues lors de cette saison. Mais selon Peter Crouch, cela devrait changer.

Depuis le départ d'Eden Hazard, les choses n'ont fait que se dégrader à Chelsea. Mais selon Peter Crouch, Hakim Ziyech devrait faire oublier le Belge chez les Blues. Avec ou sans Eden Hazard, c'est un monde de différence. C'est ce que Chelsea a découvert cette année. En raison de l'interdiction de transfert cette saison, le club londonien a dû joué la carte de la jeunesse et ce avec plus ou moins de succès. "Hazard est l'un des meilleurs joueurs au monde et il a réussi à faire vibrer les fans de Chelsea à chaque fois. Il est logique que quelqu'un avec ses qualités leur manque, il était dans une classe à part en Angleterre", a souligné l'Anglais auprès de BT Sport.

L'ancien attaquant pense que le transfert de Ziyech sera un succès. "Il se rapproche beaucoup du niveau de Hazard. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il va directement être le fer de lance de Chelsea tout de suite. Mais il a certainement assez de talent pour faire oublier Eden Hazard. Ziyech sera un atout pour la Premier League".

Chelsea a déboursé 44 millions d'euros auprès de l'Ajax pour s'attacher les services de son milieu de terrain offensif.