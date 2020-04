Ces Belges qui brillent dans l'ombre - 6 : Jari Vandeputte, un Belge meilleur passeur de Serie C

Tout le monde a suivi les exploits de Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois cette saison. Mais cette période de suspension des championnats est aussi l'occasion de parler de certains joueurs belges un peu oubliés, qui brillent pourtant dans l'ombre.

Énormément de jeunes belges optent pour les Pays-Bas afin de parachever leur évolution, mais les divisions inférieures italiennes accueillent elles aussi régulièrement nos compatriotes, dont certains reviennent par la grande porte en Belgique - on pense à Samuel Bastien ou Zinho Vanheusden au Standard- ou lancent leur carrière pour de bon dans la Botte - le cas Radja Nainggolan n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Jari Vandeputte, s'il est lui aussi passé par la case Pays-Bas (deux prêts réussis au FC Eindhoven), explose cette saison en Serie C, à Vicenza.

Quelques matchs avec La Gantoise

Vandeputte, milieu de terrain créatif, est formé à La Gantoise, où il n'a que peu l'occasion de s'exprimer, disputant en tout et pour tout 7 bouts de rencontres avec les Buffalos lors de la saison 2013-2014 avant d'enchaîner les prêts à Roulers et au FC Eindhoven et de signer définitivement en Serie C, à Viterbese, en 2017. Il a alors 21 ans.

Deux ans plus tard, après deux bonnes saisons, il change de crèmerie mais reste au troisième échelon italien : direction Vicenza l'été passé. Celui qui était à l'époque considéré comme l'un des plus grands talents de La Gantoise confirme alors : avant l'arrêt du championnat de Serie C, le Gantois comptait 2 buts et, surtout, 10 passes décisives qui en faisaient le meilleur passeur du troisième échelon italien, toutes régions confondues (la Serie C se divise en trois "girone", Vandeputte et Vicenza évoluent au sein du B).

Sur le radar de clubs de Serie A

Inévitablement, un tel statut attire les regards : Jari Vandeputte, aujourd'hui âgé de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2021, fait office de bonne affaire pour les petits clubs des échelons supérieurs. Récemment, on apprenait ainsi via Tuttomercato que Sassuolo, 11e de Serie A au moment de l'arrêt des championnats, avait ciblé Vandeputte l'hiver passé.

Après la meilleure saison de sa carrière, Jari Vandeputte peut-il franchir un palier et confirmer les attentes placées en lui au début de sa carrière ?