Le confinement selon Trossard: "Vous connaissez les Légos?"

Leandro Trossard est comme tout le monde: il s'ennuie pendant le confinement. Si la page Twitter de son club, il a avoué avoir une passion ....différente des autres.

Leandro Trossard attend le retour du football, comme tout le monde. Depuis quelques jours, son club de Brighton appelle ses joueurs afin de prendre de leurs nouvelles.

Notre Diable Rouge a expliqué son quotidien depuis la pandémie du Coronavirus: "Ce que je fais pour le moment? J'essaie de courir et de faire du vélo le plus possible, je regarde Netflix, je passe du temps avec ma famille, je joue avec mes enfants.... et... Vous onnaissez les Legos? Et bien j'essaie de construire des choses avec".

Après tout, pourquoi pas....