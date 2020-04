Un premier transfert pour le "nouveau" Lokeren ... en provenance de Lokeren

Le nouveau club issu de la fusion Lokeren-Temse, qui affirmait récemment qu'aucun joueur du Sporting Lokeren ne serait conservé, tient son premier transfert ... et c'est un joueur du Sporting Lokeren.

Gil Van Moerzeke (22 ans), attaquant formé au Sporting Lokeren et qui compte 6 rencontres cette saison en D1B, est le premier transfert du nouveau club issu de la fusion entre Lokeren et Temse. Il signe pour deux saisons à Lokeren-Temse et ne déménage ainsi pas après la disparition de "son" Sporting Lokeren.