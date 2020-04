"Kevin De Bruyne a révolutionné le rôle de meneur de jeu"

"Le milieu de terrain le plus complet du monde", c'est ainsi que Kevin De Bruyne est parfois décrit. Le sélectionneur national Roberto Martinez est honoré de travailler avec un tel joueur

"Kevin De Bruyne a-t-il révolutionné le rôle de meneur de jeu ? Absolument. Kevin est un meneur de jeu moderne", dit-il dans le Times. "Tous les créateurs du passé devaient ralentir le jeu avant de pouvoir faire leur truc. Ce qui rend Kevin unique, c'est qu'il peut tout faire encore plus vite. Voir la passe, faire l'action... Il crée un rythme auquel nous ne sommes pas habitués".

Sa polyvalence est également frappante. "Il peut jouer en '10', en 'faux 9', sur le flanc gauche... Il peut même jouer sur en '6'. Il est excellent dans tous ces rôles parce qu'il ne vit pas dans un système. Kevin a commencé à Genk. Après cela, il a connu une période difficile (à Chelsea, ndlr). Il est devenu un joueur exceptionnel après un revers. Il est dans le meilleur moment de sa carrière".

KDB a réalisé une magnifique prestation contre le Real Madrid avec Manchester City lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions."Il contrôle l'espace comme personne d'autre ne peut le faire. Il joue avec tant de précision et de rapidité. Maintenant, il a aussi la maturité et l'intelligence émotionnelle pour toujours se produire comme au Bernabéu. Ils sont arrivés 1-0 derrière, et il a le caractère nécessaire pour ramener son équipe dans la course et même gagner".