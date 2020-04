D1A : "La reprise du football est possible, mais on craint les effets secondaires"

Il n'est pas encore clair si le football reprendra ses droits cette saison en JPL. Cependant, selon le virologiste Steven Van Gucht se montre optimiste concernant une reprise.

Selon le virologue Steven Van Gucht, il est possible que le football reprenne ses droits en Belgique dans une interview à VTM Nieuws. "Cela ne me semble pas impossible en soi, mais on craint les effets secondaires. Les supporters peuvent se réunir en secret pour soutenir leur équipe. On aurait donc des rassemblements clandestins qui pourraient être des lieux de propagation du virus"

Selon Het Laatste Nieuws, l'assemblée générale de la Pro League de lundi ne décidera pas si le football peut continuer cette saison. La Pro League attendrait de nouvelles directives du gouvernement concernant le football.