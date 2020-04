La Pro League repousse sa décision à la semaine prochaine, Anderlecht et Saint-Trond rejoignent le groupe de travail

L'Assemblée Générale de Pro League se tenait cet après-midi van de Pro League afin de discuter de la situation et des conséquences de la crise du coronavirus. Comme prévu, il a été décidé de ... ne rien décider avant la semaine prochaine.

Les clubs ont été informés par le président et le management de la Pro League ainsi que par le président de l'Union Belge des différentes démarches entreprises par les parties prenantes, suite à quoi il a été décidé à la majorité de repousser la décision concernant la recommandation du Conseil d'Administration datant du 2 avril (et qui conseillait l'arrêt de la compétition) à la réunion du 4 mai, lundi prochain. D'ici là, plus de nouvelles sont attendues du conseil de sécurité.

Comme prévu, donc, aucune décision n'a été prise ce lundi par le Conseil d'Administration de la Pro League, et ce pour nombre de raisons que nous vous détaillons ici. A priori, et surtout au vu de la décision de nos voisins néerlandais d'annuler leur championnat, on se dirigerait cependant bel et bien vers un arrêt définitif de la saison en Pro League également.

Le groupe de travail examinant les implications sportives et financières de la situation actuelle et des mois à venir a de son côté été rejoint par le président du STVV, David Meekers, et par le CEO d'Anderlecht Karel Van Eeetvelt.