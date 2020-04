Nouveau report du vote sur la poursuite du championnat : de la clarté au flou total

Le 2 avril, le Conseil d'Administration de la Pro League recommandait de mettre un terme définitif au championnat. Mais, c'était trop clair (et évident ?) pour en rester là. Depuis, le flou complet règne. Certains défendent leurs intérêts, d'autres discutent en attendant précisions et directives.

L’UEFA s’était finalement montrée moins menaçante dans ses réactions à propos d'un éventuel arrêt définitif du championnat. Les Pays-Bas ont d’ailleurs récemment mis un terme au leur. L’Assemblée générale de la Pro League devait initialement se réunir pour voter la recommandation du CA le 15 avril. Le vote a d’abord été reporté au 24 avril, puis à ce lundi 27 avril. Mais, si l’assemblée se réunira bien en visio-conférence, il n’est finalement plus question de voter. Plusieurs facteurs expliquent un tel blocage.

Droits TV : 16 millions € en jeu

Tout d’abord, un enjeu de taille, celui des droits TV. En cas de non reprise de la saison, Telenet, VOO et Proximus ont annoncé qu’ils réclameraient (une partie de) la dernière tranche d’ores et déjà versée aux clubs.

Le rôle du gouvernement

Les autorités fédérales ont botté en touche, la semaine passée, lorsque le sujet a été mis sur la table. Pourtant, elles ont en main les clefs indispensables. Si le gouvernement opte pour une interdiction des rencontres (même à huis clos), le cas de force majeur pourrait être évoqué. Et les droits TV ne devraient plus être remboursés.

Diversité d’opinions : experts, clubs, joueurs, supporters,…

En l’absence d’une telle prise de position, le flou risque de rester complet. Les experts n’arrivent pas à se mettre d’accord entre eux. Certains préconisent une reprise à huis clos, d’autres veulent qu'on se concentre d’ores et déjà sur la saison prochaine. C’est notamment le cas du docteur Michel D’Hooghe, le Président de la commission médicale de l’UEFA, qui a indiqué pour le journal Le Soir : « Les matchs à huis clos ne sont pas une bonne idée. Vous ne pouvez pas demander aux joueurs de rester à 1,5 mètres l’un de l’autre. Qui plus est, les supporters pourraient chercher à se réunir. Pensons plutôt à la saison suivante ».

De nombreux joueurs et groupes de supporters rejoignent, eux aussi, cette idée d’un arrêt définitif de la saison. Clément Tainmont estimait, ce dimanche encore, que la santé des joueurs devait passer avant tout. Les groupes ultras rappellent, de leurs côtés : "pas de football sans supporters !".

Mais, ce n’est clairement pas l’avis de tout le monde. L’Antwerp, par exemple, fait le forcing pour aller au bout de la saison. Les Anversois veulent jouer la finale de la Coupe et espèrent toujours arracher la qualification garantie pour la phase de groupe de l’Europa League à Charleroi.

Majorité de 80% requise

Anderlecht et Genk ont repris les entraînements, en petits groupes et en respectant les mesures sanitaires. D’autres clubs pourraient, sous la pression indirecte des groupes TV (pour ne pas les rembourser) se ranger du côté du Great Old. Bref, chacun défend son point de vue et ses intérêts. Les acteurs impliqués sont nombreux, ce qui explique le nouveau report du vote de l’Assemblée Générale. Or, celle-ci doit trouver un large consensus. En effet, il faut une majorité de 80% des voix pour enterrer une décision (peut-être) définitive...