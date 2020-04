Davino Verhulst très actif durant la pandémie de coronavirus : "La demande est énorme"

En raison de la faillite du Sporting Lokeren, Davino Verhulst n'a plus d'équipe actuellement. Mais les journées du gardien sont bien remplies, car il a toujours une entreprise et celle-ci tourne à plein régime. Après tout, il fabrique des masques buccaux.

Davino Verhulst possède DV13, une société qui fabrique en temps normal des vêtements pour les clubs de sport et se concentre sur le lettrage. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il a changé son fusil d'épaule.

"Quelques semaines après l'épidémie de coronavirus, on nous a demandés de différents côtés si nous voulions produire des masques buccaux", explique Verhulst à Het Gazet van Antwerpen. "Les demandes ne cessaient d'arriver, alors mon partenaire Marc De Belser et moi avons décidé de produire également des masques buccaux et des murs en plexiglas.

"Plusieurs entreprises, magasins et écoles ont déjà passé une commande. Tout comme les communes qui veulent approvisionner leurs habitants à temps. Et les clubs de football ont également demandé des masques buccaux avec leur logo imprimé dessus".

Les masques buccaux partent comme des petits apins et c'est devenu l'activité principale. "Les masques buccaux vont continuer à faire partie de nos vies et de la DV13", déclare M. Verhulst. "Les gens ne veulent pas revivre cette misère. Ce ne sera plus une image anormale qu'à l'avenir cinquante pour cent des personnes se promènent sur le Meir avec un masque buccal".