Harry Kane est rétabli, mais Mourinho préfère nuancer

Les joueurs de Premier League retrouvent petit à petit leur centre d'entraînement. Arsenal a ouvert le bal la semaine passée, Crystal Palace s'apprête à en faire de même.

Tottenham aussi. Dans une conférence de presse, retranscrite par Talk Sport, José Mourinho a annoncé quelques bonnes nouvelles : "Harry Kane n'est plus blessé. Moussa Sissoko n'est plus blessé. Steven Bergwijn n'est plus blessé".

Mais, toujours dans son style si particulier, le technicien portugais a ensuite nuancé : "Ne pas être blessé est une chose. Mais être prêt pour jouer au foot en est une autre. Ces trois joueurs ont été blessés de longues, longues, longues semaines insiste-t-il. Et, quand ils allaient revenir, nous avons dû arrêter les entrainements, à cause de la crise du coronavirus".

Kane a inscrit 11 buts en 20 matchs de Premier League cette saison. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs, de nombreuses rumeurs l'envoient néanmoins dans divers autres clubs. Seul bémol ; le buteur anglais coûterait 120 millions d'euros...