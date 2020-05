"Une icône": l'au revoir chaleureux du NAC Breda au nouvel entraîneur des gardiens d'Anderlecht

Le NAC Breda a officialisé le départ pour Anderlecht de Jelle ten Rouwelaar qui fera un pas en avant en quittant la D2 néerlandaise pour la Pro League.

Mais c'est aussi une belle histoire qui se termine pour le Néerlandais de 39 ans, qui était arrivé à Breda... en 2007, après être passé par le PSV et l'Austria de Vienne, notamment. D'abord dernier rempart du NAC, il a disputé 356 rencontres pour 'l'armée jaune' avant d'y devenir entraîneur des gardiens.

"En plus d'un excellent entraîneur des gardiens, Jelle est une magnifique personne, il manquera au NAC Breda, nous lui sommes énormément reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour le club", salue le directeur technique, Tom van den Abbeele, au bout d'une collaboration qui aura duré près de 13 ans.

Clubicoon Jelle ten Rouwelaar naar Anderlecht



‘’NAC is een heel mooie club met fantastische supporters. Zij stonden al die jaren letterlijk en figuurlijk achter me, in goede en slechte tijden.''



