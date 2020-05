Ligue 1 : L'ex coach de l'Union, Luka Elsner pousse une énorme gueulante : "Je tombe des nues"

L'entraîneur d'Amiens, dix-neuvième de Ligue 1 et relégué en Ligue 2, a poussé un énorme coup de gueule contre cette décision.

Cela jase en France depuis que la saison a été annulée. Après Jean-Michel Aulas et l'OL de se sentir lésé par cette décision, c'est au tour d'Amiens notamment, équipe qui n'était qu'à quatre points de la dix-huitième place de sortir du silence. Le club a publié un communiqué officiel à ce sujet. "En l'état de notre réflexion et dans l'attente de la publication du procès-verbal de ce Conseil d'administration, l'Amiens SC se réserve la possibilité de contester cette décision, puisque l'équité sportive, en cette période particulièrement difficile pour tous, aurait dû au contraire amener les différentes instances décisionnaires à ne prononcer aucune relégation."

Luka Elsner, le coach de la formation picarde a fait part de son mécontentement. "Depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vécu une secousse comme celle-ci. Généralement, on est maître de son destin et de sa performance dans le foot mais là, je ne m'attendais pas à une décision aussi rapide. C'est comme un coup de sabre, c'est coupé net. Je tombe des nues et j'en sors très marqué", a lâché l'ancien coach de l'Union dans un entretien accordé au Courrier Picard.

"Dans le sport, le principe de base, c'est que les chances soient égales au départ et qu'elles le soient aussi à l'arrivée. Que la décision se fasse sur le terrain mais quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler d'équité sportive. [...] On ne se préoccupe pas trop de ce qu'il va se passer derrière pour ceux qui sont dans une position délicate avec notamment des pertes d'emplois", a conclu Elsner.