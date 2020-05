Officiel: un renfort expérimenté pour la RAAL

Le club louviérois continue de se renforcer en vue de la saison prochaine.

Une nouvelle recrue pour la RAAL; le club pensionnaire du Tivoli a annoncé ce week-end l'arrivée de Lou Wallaert, qui débarque en provenance de Rebecq, autre club de D2 amateurs.

Avant d'arriver à Rebecq, le médian de 25 ans était passé par Tubize et l'Union Saint-Gilloise, clubs avec lesquels il avait disputé plus de 100 rencontres en D1B, entre 2012 et 2017. Il apportera son expérience au noyau de Frédéric Taquin la saison prochaine.