Le Bayern Munich proche de s'offrir un joueur de Manchester City

Alors que la reprise n'a pas encore eu lieu en Bundesliga, le club bavarois travaille en coulisses pour la saison prochaine.

Le Bayern Munich touche quaisment au but pour leur grand objectif depuis des années déjà : Leroy Sané, comme le confirme Bild. L'international allemand aurait ainsi trouvé un accord avec les Bavarois, autour d'un contrat de cinq ans, après avoir refusé les différentes approches de Manchester City.

Le Bayern Munich aurait lancé les négociations autour de 40 millions d'euros, et leurs homologues mancuniens pourraient accepter une proposition qui se situerait entre les 50 et les 60 millions d'euros. Le club bavarois compte s'appuyer sur le fait que le contrat du joueur expire en 2021 pour obtenir une belle ristourne, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de montants à trois chiffres pour l'Allemand.