Les dirigeants évoquent le football de demain

La crise sanitaire pourrait avoir de lourdes conséquences sur le football, ou plutôt sur la manière dont il a été géré ces dernières décennies.

Plusieurs clubs sont pourtant toujours en discussion pour attirer de gros poissons, comme le Barca avec Lautaro Martinez, estimé à plus de 60 millions d'euros. Néanmoins, d'après l'ancien directeur sportif de Liverpool et Tottenham, ces situations seront de plus en plus rares. Dans un entretien avec Talk Sport, Damien Comolli indique les grands changements que connaîtra le football de demain.

Il explique son avis : "Tout va changer. On va rentrer dans une situation que nous avons jamais vue auparavant. Nous verrons par exemple de plus en plus de prêts. Aussi, les transferts libres vont devenir la norme. Il y aura aussi un plus gros écart entre les salaires et les clubs, alors qu'on ne verra sans doute plus de gros transferts tout de suite".