Après deux prêts successifs, il veut percer en D1A: à Genk ou ailleurs!

Il avait goûté à la Pro League avant de découvrir les divisions inférieures néerlandaises, puis la Proximus League: il veut désormais s'imposer et jouer en D1A!

A 21 ans, Amine Khammas a tout l'avenir devant lui, mais il a déjà un peu d'expérience. Il avait débuté sa carrière professionnelle à 18 ans avec le Racing Genk, où il avait participé à 13 rencontres et était même titulaire en début de saison 2017-2018, mais, après l'arrivée de Philippe Clement sur le banc limbourgeois, il n'a plus eu voix au chapitre dans le Limbourg. "Mais j'ai tout de même énormément évolué depuis cette saison-là", insiste le latéral gauche.

Et il estime désormais être prêt à franchir un palier en division 1 belge. "Je suis devenu plus fort et j'ai désormais une soixantaine de rencontres dans les jambes. Je me sens prêt pour la suite", estime le Belgo-Marocain, qui était prêté à Den Bosch la saison dernière et à Lommel cette saison.

Je n'ai que 21 ans, mais je n'ai plus de temps à perdre.

Et, à côté de ses sensations, le jeune Genkois a aussi des ambitions. "Je veux jouer en D1A la saison prochaine. Je n'ai que 21 ans, mais je n'ai plus de temps à perdre", nous confie-t-il. Reste à savoir dans quel club? "Pour l'instant, ce n'est pas très clair. J'ai déjà discuté avec la direction de Genk, mais je n'ai pas encore parlé avec Hannes Wolf", répond Amine Khammas.

Mais d'autres clubs seraient prêts à l'accueillir. "J'ai eu des contacts avec trois ou quatre équipe. Et un club de D1A m'a fait une proposition concrète. On verra ce que ça va donner", conclut le latéral qui a participé à 20 rencontres de D1B avec Lommel cette saison.

Lors de sa première saison avec le noyau A de Genk, Amine Khammas avait participé à 13 rencontres de Pro League, mais il n'avait pas su convaincre Philippe Clement: "J'ai nettement progressé depuis", insiste-t-il.