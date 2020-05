Liga : Plusieurs cas de coronavirus détectés dans plusieurs équipes

La Liga a confirmé que plusieurs cas de Covid-19 avaient été détectés au sein de ses équipes.

Cinq joueurs ont été testés positifs au Covid-19 parmi les deux premières divisions d'Espagne, a officialisé la Liga ce week-end. On savait notamment qu'un joueur de l'Atlético Madrid, le Brésilien Renan Lodi, ferait partie des cas positifs. Tous sont asymptomatiques, annonce la Liga, et ont été placés en isolation. Ils continueront d'être testés et ne pourront rejoindre leurs équipiers qu'après deux tests négatifs consécutifs.

Le projet de la Liga est encore de reprendre dans le courant du mois de juin malgré ces tests positifs. Les joueurs ont été testés à partir de la semaine dernière afin de mettre en place un protocole sanitaire de reprise.