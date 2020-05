Triste : Guillaume Gillet n'est pas conservé par le Racing Lens, promu en Ligue 1

Alors que le Racing Lens retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine, promu via l'arrêt des championnats en France, Guillaume Gillet n'accompagnera pas les Sang & Or.

C'est une cruelle déception pour Guillaume Gillet (36 ans) : le milieu de terrain a annoncé sur son compte Instagram qu'il ne serait pas conservé par le Racing Lens la saison prochaine, après la promotion du club en Ligue 1. Malgré ses 27 matchs (2 buts) et sa volonté de rester au club pour retrouver l'élite française, Gillet est donc libéré par le Racing, "qui n'a pas voulu continuer avec moi", précise-t-il bien.

Guillaume Gillet s'en va "le coeur brisé mais la tête haute" et assure que le goût amer de cette décision "ne pourra jamais [lui] faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m’avez accueilli sur vos terres. Merci également à tous mes coéquipiers qui, ces 2 dernières années, m’ont fait confiance et m’ont apporté tellement de belles choses sur le plan sportif et humain". L'ancien joueur du RSC Anderlecht est désormais libre ...