Harry Kane va sponsoriser une équipe... de D4 anglaise

Harry Kane vient de signer un partenariat avec l'équipe de Leyton Orient. L'attaquant de Tottenham sera le nouveau sponsor du club mais n'aura pas son nom sur le maillot.

En lieu et place du sponsor, l'accord entre les deux parties prévoit de mettre en avant une association caritative et un message de remerciement au personnel soignant qui aide le pays en cette période d'épidémie du coronavirus.

"Ce maillot sera un remerciement aux héros de première ligne de toute la nation", a écrit le club de D4 sur son compte Twitter.

BREAKING: We’re delighted to say that former loanee @HKane has taken the club’s shirt sponsorship for the 2020/21 season.



The home kit will be a thank you to the nation’s frontline heroes, whilst @HavenHouseCH and @MindCharity feature proudly on the away and third.



Read more 👇