Quelle place pour Sebastiaan Bornauw parmi les meilleurs défenseurs de Bundesliga ?

Auteur d'une première saison réussie en Bundesliga, Sebastiaan Bornauw commence à se bâtir une solide réputation en Allemagne. Pour autant, fait-il vraiment partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga ?

Le 6 août 2019, Sebastiaan Bornauw quittait Anderlecht, son club formateur, pour rejoindre le FC Cologne en Allemagne. Quelques mois plus tard, on peut résolument affirmer que le défenseur de 21 ans a réussi son adaptation en Bundesliga. Avec 21 rencontres disputées, ce dernier a pris part à 84% des minutes joués par son club en championnat. Des performances intéressantes qui lui valent l'intérêt d'autres écuries allemandes, plus ambitieuses. Pour autant, il peut être intéressant de se demander où se situe actuellement le joueur parmi les meilleurs défenseurs de Bundesliga ?

Pour répondre à la question, nous nous baserons uniquement sur les statistiques défensives communiquées par WhoScored, bien que celles-ci ne nous permettent que d'avoir un aperçu des niveaux de référence des joueurs. Pour mieux situer les performances de l'ancien pensionaire de l'académie des Mauves, nous comparerons ses performances à celles de quatre autres joueurs, tous reconnus comme des références à leur poste en Allemagne : David Alaba (Bayern Munich), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Sebastiaan Bornauw, le roi des dégagements

Lorsque l'on se penche sur les statistiques des cinq joueurs inclus dans l'étude, une première observation saute rapidement aux yeux. En effet, Sebastiaan Bornauw est le joueur qui effectue le plus de dégagements par match avec 3.5 en moyenne. Une valeur assez haute qui le place parmi tous ses autres concurrents puisque Hummels, Tah et Upamecano obtiennent une moyenne de 3.3 quand Alaba obtient un score de 1.

Au coude à coude dans deux catégories statistiques

En ce qui concerne les tacles et les interceptions, l'international espoir belge se retouve à la troisième place (sur 5). En effet, premièrement, avec 1.5 tacles en moyenne par rencontre, il se retouve ex-aequo avec Jonathan Tah mais en-dessous de Upamecano (2.1) et Hummels (1.8). Deuxièmement, avec 1.6 interceptions, il devance le défenseur du Bayern Munich (1) et celui du Bayer Leverkusen (1.2) mais reste derrière celui du Borussia Dortmund (1.9) et celui de Leipzig (1.1).

Quelques points faibles à améliorer...

Pour autant, l'ancien joueur du RSCA doit encore s'améliorer sur certains points pour espérer se rapprocher des pointures du championnat allemand. Pour commencer, le natif de Wemmel commet nettement plus de fautes que ses concurrents avec 1.6 fautes commises en moyenne par match contre : 0.4 pour Alaba, 0.8 pour Upamecano, 0.9 pour Hummels et 1.2 pour Tah. Ensuite, le numéro 33 doit encore progresser dans la relance avec 80,7% de passes réussies. Même s'il ne s'agit pas d'un mauvais ratio en soi, ses concurrents le surpassent largement puisque l'Autrichien, premier du classement, affiche un pourcentage de passes converties de 90,2% tandis que le défenseur français, quatrième, possède un ratio de 88,8%. Enfin, avec 0,8 dribbles subbis en moyenne, le joueur du FC Cologne est à distance de Alaba (0,4), Tah (0,5) et Hummels (0,6).

Pour conclure, à 21 ans, Sebastiaan Bornauw a encore une marge de progression importante qu'il se devra d'exploiter au mieux pour devenir une référence à son poste en Allemagne tels que le sont aujourd'hui David Alaba ou encore Mats Hummels. Néanmoins, il est tout de même important de noter que les statistiques citées dans l'enquête dépendent largement des performances collectives de son équipe qui sont nettement moins bonnes que celles des formations auxquelles appartiennent ses concurrents. Par conséquent, un changement de club la saison prochaine pourrait lui permettre d'améliorer son rendement et de franchir un cap...