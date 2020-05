Tenancier ostendais, mais supporter de l'Union : "Je voulais un club avec du charme, de l'ambiance et une Histoire"

Xavier Troisi est un membre actif des Union Sailors. Comme le nom de leur groupe l'indique, ces côtiers ont choisi l'Union Saint-Gilloise comme club de cœur. Nous nous sommes entretenus avec l'un d'entre eux.

Du Crayon à l'Union

Xavier tient un café, De Crayon, à deux pas du stade du KVO. Une proximité qui lui permet de toujours assister à quelques matchs d’Ostende. Mais, dans un français parfait, il nous explique : « le KVO a toujours une bonne base de supporters. Mais ce n’est pas le même niveau d’ambiance ».

Un de ses amis l’emmène alors à l’Union et, cette fois, c’est le coup de foudre : « Mon premier match de l’USG, c’était au Stade Roi Baudouin, un stade que je n’apprécie pas du tout. Mais je suis retourné quand l’Union jouait dans son stade. J’ai remarqué alors que c’était un vrai club. Un stade familial, le décor du Parc, le petit shop en bas. Un club avec du charme, de l’ambiance dans les tribunes, une Histoire ».

Les Union Sailors : des déplacements... particuliers

Il n’en fallait pas plus pour convaincre Xavier. Petit à petit, le groupe des Union Sailors s’est agrandi, jusqu’à compter une dizaine de membres à ce jour. L’Ostendais n’est pas toujours présent au Stade Joseph Marien : « La plupart des membres travaille dans l’HoReCa, dans l’événementiel ou le secteur culturel. Nous avons donc des week-end chargés. Mais je diffuse tous les matchs de l’Union dans mon café. D’autres font parfois le déplacement seul malgré tout ».

En tout cas, quand il peut y aller, notre interlocuteur se rattrape : « Quand nous sommes tous ensemble, nous allons tout le temps en train. Il y a moins de risque, rigole-t-il avant d’expliquer : tu sais comment ça va. On prend l’apéro au Crayon (son bar), on en boit quelques-unes en route, au stade, puis aussi au retour… C’est moins risqué en train ! ».

KVO - USG : un match spécial, forcément !

Les Sailors ne font pas tous les déplacements non plus. En revanche, lorsque l’Union est venu jouer à Ostende en Coupe de Belgique (le 20 septembre 2017 : victoire 3-1 pour le KVO, buts de Siani, Canesin et Akpala), c’était forcément le grand jour pour le groupe. Et particulièrement pour notre tenancier : « Tous les supporters de l’Union sont venus au Crayon. La place était bondée d’Unionistes. La bière coulait à flot. J’avais également préparé des hot-dogs aux bonnes couleurs : la choucroute bleue pour accompagner la moutarde jaune. Et ensuite je suis monté avec les supporters au Stade… dans le parcage des visiteurs ».

Les Sailors ambitieux : bière du club et bâche du groupe

Des moments comme ceux-là, Xavier en redemande. Pour le moment, comme tous les bars, le Crayon est fermé en raison de la crise sanitaire. Mais son tenancier invite déjà tous les supporters unionistes à venir lui rendre visite. Il espère, pour l’occasion, présenter une petite surprise : « Quand on pourra rouvrir, j’espère pouvoir mettre sur notre carte la bière de l’Union : la bouteille sortie pour les 100 ans du club » précise Xavier.

Un juste retour pour l’accueil reçu et l’intégration réussie des Union Sailors au Parc Duden : « Lors de la création de notre groupe, l’ancien dirigeant du club nous avait reçu au Heysel pour faire connaissance. Nous avons aussi des contacts avec les autres groupes de supporters comme les Bhoys par exemple. Pour le moment on a juste un drapeau. Mais on aimerait bien faire une bâche pour que les Union Sailors soient plus visibles ». En attendant, pour voir l’un de ses membres, il faudra se rendre au Crayon dès sa réouverture.