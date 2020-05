La révélation belge de la saison en Allemagne: "Il s'est très vite adapté"

Après Dedryck Boyata et Thorgan Hazard notamment, ce sont les Belges du FC Cologne qui vont reprendre la compétition ce dimanche, et l'un d'entre eux a particulièrement brillé depuis le coup d'envoi de la saison.

Si Birger Verstraete, notamment à cause d'une blessure, n'a pas connu les premiers mois rêvés en Allemagne, Sebastiaan Bornauw marche sur l'eau avec le FC Cologne. Et ce n'est pas une surprise pour Timmy Simons. Il a les qualités nécessaires et je n'ai jamais douté. Il s'est très rapidement adapté", note l'ancien Brugeois pour Eleven.

"Mais la première saison est aussi la plus facile. Il faudra confirmer la saison prochaine et ce ne sera pas évident", insiste Timmy Simons qui est tout de même séduit par les prestations de l'ancien Mauve en Allemagne. "Capeau pour ce qu'il a fait jusqu'ici. Avec ses buts, on voit à quel point il est devenu important pour son équipe et il a joué un rôle primordial dans le remontée de Cologne au classement."