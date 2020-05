La MLS annule son All-Star Game 2020, la Leagues Cup et la Campeones Cup

Le match entre les meilleurs joueurs de MLS et une sélection du Championnat du Mexique, qui devait se tenir le 29 juillet, a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a eu raison du MLS All-Star Game 2020, qui devait se tenir le 29 juillet, à Los Angeles. La Major League Soccer a annoncé l'annulation de cette rencontre de gala, qui devait opposer pour la première fois les meilleurs joueurs de MLS à une équipe All-Star du Championnat du Mexique. L'évènement pourrait être reporté à l'année prochaine.

La MLS a aussi annoncé l'annulation de la Leagues Cup, qui devait opposer huit équipes de MLS et de Liga mexicaine entre juillet et septembre, et de la Campeones Cup, qui devait voir s'affronter les Seattle Sounders, tenants de la MLS, au champion du Mexique le 12 août.