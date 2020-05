Les arbitres de Bundesliga heureux de pouvoir siffler des matches à huis clos

L'absence de supporters rend certaines choses plus faciles pour les arbitres.

Pour Felix Brych, l'un des gros avantages des matches à huis clos (outre la sécurité des supporters et des joueurs) est la discussion avec les joueurs et les entraîneurs : "C'est plus agréable qu'avant", explique-t-il au Sport Bild.

Mais l'arbitre de Bundesliga ne veut pas tirer des leçons d'un seul match et souhaite attendre plusieurs semaines avant de se prononcer définitivement.

Après deux mois de suspension à cause de l'épidémie du coronavirus, la Bundesliga a repris ses droits samedi dernier.