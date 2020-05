Premier League : Trois cas positifs au Covid-19 au sein de Watford où évolue Kabasele

Watford a annoncé que deux membres du staff et un joueur ont été testés positifs au coronavirus après les tests effectués au centre d'entraînement, comme l'exige le protocole dans le cadre de la reprise des entraînements par groupes de cinq (maximum) mardi en Angleterre. Le secret médical protège l'identité de ces personnes.

"Tous les trois s'auto-isoleront maintenant pendant sept jours - conformément aux protocoles définis dans les directives de la Premier League - avant d'être testés à nouveau à une date ultérieure. Le strict respect des directives de la Premier League a garanti que le terrain d'entraînement reste protégé du virus et demeure un environnement sûr pour que les joueurs puissent continuer à travailler", ont écrit les Hornets dans leur communiqué publié sur le site officiel.

Alors que la Premier League espère reprendre ses droits en juin, c'est une nouvelle qui donne du poids aux propos tenus par le capitaine de Watford Troy Deeney (à lire ICI).

ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the training ground over the past 48 hours.