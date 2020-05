Troy Deeney, capitaine de Watford, refuse de reprendre l'entraînement

Le capitaine de Watford, club de Christian Kabasele, a laissé savoir qu'il ne reprendrait pas les entraînements malgré l'autorisation de la Premier League.

Troy Deeney (31 ans) n'est pas à l'aise à l'idée de reprendre les entraînements en Premier League : inquiet pour la santé de son fils, qui souffre de problèmes respiratoires, il s'est expliqué dans Talk The Talk. "Je ne veux pas rentrer à la maison et mettre mon fils un peu plus en danger. On ne peut pas prendre de douche, on ne peut pas se changer ... Cela augmente les risques de ramener le virus à la maison", estime le capitaine de Watford.

A partir de ce mardi, les clubs de Premier League sont autorisés à reprendre les entraînements en petits groupes afin de reprendre aux alentours du 12 juin. "Les Noirs, les Asiatiques et les métisses ont quatre fois plus de chances d'attraper le virus", affirme Deeney. "Nous n'avons pas pour autant des examens supplémentaires ! Il faut s'occuper de ça. Il suffit d'une personne dans le groupe pour que je ramène le virus à la maison".