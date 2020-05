Une statue pour Giroud? Cet homme de médias français donne son avis et fustige ses compatriotes

Non, Olivier Giroud ne fera jamais l'unanimité. Il peut cependant compter sur un soutien venu tout d'un du petit monde médiatique.

Eric Naulleau est un personnage bien connu en France et ailleurs. Ecrivain, critique, éditeur et animateur tant en télévision qu'en radion, l'ancien compère d'Eric Zeymour dans "On n'est pas couchés" a pris la défense d'Olivier Giroud.

Las de voir que certains sont encore critiques envers l'attaquant des Blues et des Bleus, il s'est offert une sortie médiatique sur Twitter.

"Un joueur comme Olivier Giroud aurait sa statue en Allemagne, en Italie ou partout ailleurs dans le monde. Mais pas en France où les réseaux discutent sans fin les mérites du troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. L’exception française !"

Voilà un texte un peu osé. Alors, une statue pour Giroud à l'entrée du Stade de France?