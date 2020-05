OFFICIEL: Chelsea prolonge un homme d'expérience

Non, Willy Vaballero ne sera pas un joueur libre. Le gardien argentin a en effet prolongé son bail à Stamford Bridges pour une saison supplémentaire. Pourtant, son sort semblait scellé et le gardien passé par Manchester City semblait proche de la sortie.

Le portier de 38 ans, qui avait eu du temps de jeu avant l'arrêt de la compétition, va donc rester sous les ordres de Lampard jusqu'en juin 2021.

We have some @willy_caballero contract news! ✍️