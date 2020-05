Les trois meilleurs joueurs de Premier League selon Mauricio Pochettino: avec un Diable en tête

L'ancien coach des Spurs est un grand fan de Kevin De Bruyne.

Interrogé sur son avenir et sur son passage à Tottenham par Sky Sports, Mauricio Pochettino a aussi pris le temps de dresser son top 3 des joueurs actifs en Premier League. Et à la première place, l'ancien coach de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, place un Diable Rouge: Kevin De Bruyne.

Sans hésiter, l'Argentin place un de ses compatriotes, Sergio Aguero en seconde position et c'est Roberto Firmino qui complète ce podium. "Mais je pourrais donner au moins une centaine de noms", sourit le technicien qui espère retrouver une place sur un banc dans les prochains mois.