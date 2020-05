Real: un retour de prêt comme seul transfert?

Le Real Madrid d'Eden Hazard serait bien plus touché par la crise qu'il n'y paraît. LA Maison Blanche pourrait ne faire revenir qu'un seul joueur prêté en Liga.

C'est une véritable bombe que lance le journal espagnol As ce dimanche. Et si le Real Madrid ne transférait personne lors de la prochaine période des transferts? L'idée semble faire son chemin du côté de la capitale espagnole tant le club a été touché financièrement par la crise du Coronavirus.

Du coup, la Maison Blanche (qui reprendra la Liga le week-end du 12 juin) cherche des options peu coûteuses et la plus simple (et la seule qui apporterait une plus-value) est le retour de Martin Odegaard.

Le Novégien, prêté à la Real Sociedad, pourrait donc revenir à Bernabeu et tenter d'y faire son trou. Modric n'a qu'à bien se tenir, Odegaard est dans une très grande forme et se sent prêt à venir lui piquer sa place.

Zinedine Zidane devra donc travailler avec son groupe actuel plus Odegaard afin de réaliser les objectifs du club.