Mauvaise nouvelle pour Schalke 04 et Benito Raman

Benito Raman pourrait manquer plusieurs semaines de compétitions.

Benito Raman était étrangement absent de la feuille de match, mercredi soir, à Düsseldorf. On en sait désormais un peu plus sur l'absence du buteur belge des Königsblauen. Comme le confirme le club ce jeudi, le Belge souffre d'une blessure à la cuisse, mais Schalke n'en dit pas plus sur la durée de son indisponibilité.

Une mauvaise nouvelle de plus pour le club de Gelsenkirchen qui affiche un bilan catastrophique de trois défaites en autant de matchs depuis la reprise et qui pointe désormais au neuvième rang du classement de Bundesliga, à cinq points de la dernière place européenne, alors qu'il reste si rencontres à jouer.