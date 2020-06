Liga : Le calendrier de la 28ème journée est connu

Le championnat espagnol fera son grand retour le jeudi 11 juin (22h) avec un derby andalou entre le FC Séville et le Betis au Stade Ramón Sánchez Pizjuán.

La Liga a dévoilé le calendrier officiel de cette 28ème journée, synonyme de reprise. Le lendemain, deux rencontres auront lieu : Grenade - Getafe (19h30) et FC Valence - Levante (22h).

Quatre rencontres auront lieu le samedi, tous à des créneaux horaires différents. Un à 13h, un autre à 17h, un troisième à 19h30 et le dernier opposant le FC Barcelone à Majorque à 22h. Et dimanche, les trois dernières rencontres avec Athletic Bilbao - Atlético de Madrid à 13h, la réception d'Eibar pour le Real Madrid à 19h30 et Real Sociedad-Osasuna.