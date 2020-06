Le président du LOSC confirme : Mouscron sera bientôt (à nouveau) lillois !

L'Excel Mouscron, qui se cherchait un repreneur après que Pairoj Piempongsant ait décidé de passer la main, devrait bien revenir dans le giron du LOSC.

La seconde fois sera-t-elle la bonne pour le mariage, qu'on penserait d'instinct être de raison, entre l'Excel Mouscron et le LOSC ? Tout semble en tout cas converger vers une reprise du club hurlu par le club nordiste, et les détails du futur staff se dessinent même avec le départ à prévoir de Bernd Hollerbach et le retour de Fernando Da Cruz sur le banc mouscronnois, rapportait récemment L'Avenir.

Ce mardi, c'est le président de Lille, Gérard Lopez, qui a confirmé l'information au détour d'un grand entretien avec L'Equipe : les négociations avec Mouscron sont bel et bien en cours et les deux directions, en bons termes, seraient en passe de finaliser le retour de l'Excel au sein du giron lillois. Luis Campos, directeur sportif du LOSC, devrait être impliqué dans la gestion du projet, qui impliquerait notamment une coopération au niveau des jeunes talents lillois envoyés vers l'Excel tandis que la réserve du club français, reléguée en National 3, pourrait être dissoute.