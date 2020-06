Michel Preud'homme va-t-il quitter le Standard sur un goût d'échec ? "Il a voulu maîtriser cette folie propre au club"

Selon nos dernières informations, le technicien liégeois ne sera pas l'entraîneur du Standard la saison prochaine.

Michel Preud’homme ne devrait plus être à la tête du Standard de Liège la saison prochaine mais pourrait rester au club comme directeur sportif. "MPH est un très bon coach qui a connu beaucoup de succès, mais cette saison n'a pas été à la hauteur des attentes", nous confie Nordin Jbari. "Il a voulu maîtriser cette folie du Standard. Le seul club en Belgique où règne une telle atmosphère qui donne lieu à une certaine sublimation et transcendance. À l'image d'un Mehdi Carcela qui devient normal quand on lui enlève sa spontanéité. Certains joueurs ont besoin de plus de liberté et d'être moins maîtrisé", explique l'ancien attaquant.

Le Standard de Liège a terminé la saison à la cinquième place alors que beaucoup d'observateurs pensaient que le matricule 16 serait l'un des concurrents potentiels du Club de Bruges dans la course au titre. "Sportivement, on peut parler d'échec du côté des Rouches. Si Michel Preud’homme quitte le banc du Standard, c'est peut-etre aussi parce qu'il sait que le noyau ne sera pas assez compétitif pour faire quelque chose la saison prochaine. S'il reste directeur sportif, comment va-t-il chaperonner la politique sportive du club et comment travaillera-t-il avec le nouveau coach ? Quid du futur staff ? Encore beaucoup de questions auxquelles le club devra répondre prochainement", a conclu Jbari.