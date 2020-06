Cours d'entraîneur pour des Diables Rouges et des Red Flames : "Une occasion unique"

Une formation d'entraîneur va être mise à leur disposition afin de préparer au mieux la suite de leur carrière.

37 Diables Rouges et Red Flames ont l'opportunité de prendre des "cours d'entraîneur" mise en place par l'Union belge en collaboration avec Voetbal Vlaanderen et l'ACFF. Plusieurs d'entre eux ainsi que des entraîneurs ont réagi par la voie d'un communiqué publié par la fédération.

"En ce qui me concerne, j'ai déjà beaucoup appris et j'attends déjà avec impatience la prochaine session", explique Simon Mignolet.

Roberto Martínez voit en cette formation une "occasion unique qui permet (aux Diables Rouges) dès maintenant de commencer à penser comme un entraîneur. Ils sont ainsi en mesure de se découvrir en tant que coach et de revenir plus tard en Belgique en tant qu'entraîneur ayant bénéficié d’une formation belge".

"En participant à ce cours, je veux non seulement apprendre beaucoup de choses moi-même, mais aussi transmettre mes connaissances et mon expérience à la prochaine génération", confie la Red Flame Tine De Caigny.

Pour Ives Serneels, sélectionneur des Red Flames, ce projet s'inscrit dans la lignée de la "politique axée sur le football féminin qui devrait générer davantage d'entraîneurs féminins" lancée il y a un an et demi.

"Non seulement au niveau des clubs, mais aussi au niveau des équipes nationales. Ce groupe réfléchit aussi dans ce sens depuis un an et demi. L’envie est grande, ce qui devrait se traduire par un plus grand nombre d'entraîneurs féminins dans nos clubs. Et c'est une belle perspective."