Luca Zidane: aussitôt cité, aussitôt démenti

Ce 'est jamais facile d'être un "fils de", même si on n'évolue pas au même poste que son illustre paternel. Luca Zidane l'apprend chaque jour.

Luca Zidane ne connait pas un début de carrière flamboyant et il est clair que le fils de Zinedine n'apparait pas, pour le moment, comme un futur crack du football mondial.

Gardien de but, appartenant au Real Madrid, le petit Zidane a disputé une rencontre avec l'équipe première, rencontre qui ne s'est pas vraiment bien déroulée pour lui puisqu'il avait pris un but tout à fait évitable et avait été pointé du doigt par tout le monde.

Prêté dans la foulée au Racing Santander, le gardien a disputé 29 rencontres en Liga 2, encaissant 37 buts. Ce jeudi matin, son nom a été cité en Ligue 1, du côté de Montpellier. Mais ce soir, fin du transfert: le président Nicollin a annoncé officiellement sur le site de l'Equipe que le club ne s'était pas manifesté pour l'acquérir.

Luca Zidane va donc rentrer au bercail blanc dans quelques semaines. Avec quel futur? Celui de doublure de Courtois? Un nouveau prêt? On espère juste pour lui qu'il ne prendra pas une décision sur un coup de tête comme son papa.