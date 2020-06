Quel avenir pour Arjan Swinkels?

Prié d'aller voir ailleurs par le FC Malines, Arjan Swinkels a bien l'intention de rebondir le plus rapidement possible.

La nouvelle est tombée comme un cheveu dans la soupe pour Arjan Winkels, qui ne s'attendait pas du tout, après trois bonnes saisons avec le Kavé, à ce que son aventure s'achève de la sorte. Mais il prend ça avec philosophie. "Ça arrive à beaucoup de joueurs et maintenant, c'est mon tour. Il ne faut pas se sentir désolé pour moi, ça ira."

A 35 ans, le Néerlandais n'a d'ailleurs pas l'intention de baisser sa garde. "Je veux continuer à jouer, c'est certain. J'ai encore de l'ambition", lance-t-il. Mais pas à n'importe quelles conditions. "Je veux un projet qui me convienne et j'espère que je saurai très vite où se situe mon avenir", conclut le défenseur néerlandais, qui, avant de débarquer à Malines, était passé par Willem II, Roda, le Lierse et le Beerschot.