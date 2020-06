Chelsea a fixé le prix de Michy Batshuayi, et il ne sera pas bradé

Michy Batshuayi semble de plus en plus proche de la sortie du côté des Blues, mais les Londoniens ne vendront pas le Diable Rouge au rabais.

La fin de l'aventure à Chelsea touche à sa fin pour Michy Batshuayi. Lui qui n'a pas eu le temps de jeu espéré lors de la dernière saison, à cause des prestations de Terry Abrahams et du retour au premier plan d'Olivier Giroud, devrait porter un autre maillot dans quelques semaines.

L'arrivée de Timo Werner, et dans une moindre mesure d'Hakim ZIyech, pousse un peu plus le Diable Rouge vers la sortie. Un prêt? D'après le Sunday Express, on se dirige plutôt vers une vente et le prix demandé par le board des Blues est conséquent: 45 millions d'Euros.

Un prix qui aurait déjà repoussé Crystal Palace, mais pas encore West Ham ni Newcastle, dont le rachat par des investisseurs saoudiens est toujours en cours.

Michy Batshuayi espère encore se mettre en évidence d'ici la fin de la saison: la Premier League reprendra et les Blues se déplaceront à Aston Villa le 21/06 à 17h15.