Le speaker du Standard veut animer Sclessin même en cas de huis-clos : "J'ai connu les années de vache maigre"

Il est probable que les premiers matchs de la prochaine saison doivent se dérouler sans supporter.

Une situation qui serait étrange pour Jacques Massart, mais pas inédite. En effet, Massart est le speaker du Standard depuis 18 ans et il a déjà dû prendre le micro dans un Sclessin vide, quand les supporters du Standard étaient interdits de stade.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, l’animateur explique, entre deux souvenirs majestueux, qu’il ne serait pas contre de réitérer l’expérience : « [Même en cas de huis-clos] je pense pouvoir apporter quelque chose. On a connu un huis clos punitif par le passé mais, ici, ce serait différent. […] Personnellement, j’ai connu les années de vache maigre avec six mille abonnés et des supporters qui ne voulaient pas rentrer dans le stade en guise de protestation ».

Et Jacques Massart, qui ne fait pas l’unanimité à Sclessin – particulièrement en Tribune 3 – de se montrer créatif : « Pourquoi ne pas utiliser le site internet et les réseaux sociaux du club pour mettre l’ambiance. On pourrait également imaginer une audiodescription retransmise en live sur le site du club. Il y aura des choses à faire ».