OFFICIEL: Preud'homme quitte bien son poste de T1 et annonce sa future casquette au club

C'est fois c'est officiel. Michel Preud'homme quitte son poste de T1 du Standard de Liège. Dans la foulée le coach à succès parle de son nouveau rôle chez les Liégeois.

C'est une page qui se tourne au Standard de Liège. Michel Preud'homme ne sera en effet plus l'entraîneur du Standard la saison prochaine. Il quitte à nouveau cette fonction deux saisons après avoir repris les commandes de son club de coeur.

C'était la troisième période de MPH à la tête des Liégeois. Tout le monde en bord de Meuse se souviendra à vie de la saison 2007-2008 et du titre des Rouches, trophée qui n'était plus tombé dans l'escarcelle des Liégeois depuis 25 ans.

Preud'homme ne quittera pas le Standard pour autant. Lors de sa première vidéo, il avait annoncé avoir inversti dans le projet immobilier du Standard concernant le nouveau stade. De plus, il va rester dans l'organigramme sportif puisqu'il conservera sa casquette de Vice-Président du club. Il lui reste deux ans de contrat pour cette fonction et on l'imagine mal se retirer totalement.