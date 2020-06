La porte se referme à Anderlecht pour Anthony Vanden Borre

Fin de l'aventure pour Anthony Vanden Borre.

Après de longs mois de travail acharné, Anthony Vanden Borre ne restera finalement pas chez les Mauves. Revenu à la faveur du retour au bercail de Vincent Kompany, le latéral droit s'était vu offrir un contrat de quelques mois et l'occasion de prouver qu'il avait toujours le niveau, mais il ne fera plus partie du noyau la saison prochaine, selon les informations du Nieuwsblad.

Le Sporting a l'intention de revoir son effectif à la baisse et il n'y a visiblement pas de place dans le groupe pour un joueur dont on ne sait pas quand il pourra revenir à son niveau. Pour les dirigeants anderlechtois, le corps d'Anthony Vanden Borre n'est plus fait pour le sport de haut niveau.