Pas d'Assemblée Générale ? Onze clubs demandent le report jusqu'aux décisions de la CBAS

Ce vendredi se tient l'Assemblée Générale de la Pro League, qui devrait répondre à certaines interrogations ... ou pas, car le recours de Waasland-Beveren auprès de la CBAS est toujours en attente.

Après la décision de la Pro League de valider la relégation de Waasland-Beveren et de jouer la saison prochaine à 16 équipes, le club a décidé de se porter devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport. Et la décision de celle-ci dans ce dossier pourrait tout changer, d'autant qu'aux dires de plusieurs avocats, Waasland-Beveren aurait constitué un dossier très solide, qui évoque notamment le "chantage" et les "fautes de procédure" de la Pro League.

Pour cette raison, le K11 ("kleine 11", les onze "petits" clubs de Pro League) souhaiterait ainsi attendre la décision de la CBAS et repousser l'Assemblée Générale prévue ce vendredi 12 juin. Le G5, de son côté, ne serait pas favorable à ce report.

Une D1 à 18 ?

Si l'AG se déroule bel et bien, il est fort possible que la seule solution pour éviter des recours interminables soit finalement de valider le projet initial : une D1 à 18 équipes, qui permettrait à Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot d'évoluer en D1A la saison prochaine.